Energia, Zehentner (Snam): "Progetti della nostra Fondazione sono motivo di orgoglio"

"Fondazione Snam è un qualcosa di cui vado orgogliosissimo". Dal supporto alle persone in situazioni di tossicodipendenza, all'ospitalità per i bambini Ucraini che hanno perso tutto nel conflitto, alla vicinanza alle mamme vittime di violenza, "ci occupiamo di aiutare i più bisognosi, su tutto il territorio italiano". È quanto affermato da Alessandro Zehentner, presidente di Snam e Fondazione Snam, all'inaugurazione della mostra celebrativa degli 85 anni dell'azienda, 'La forza dell'invisibile', allestita presso la nuova sede Snam - The energy house a Milano.