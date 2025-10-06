circle x black
Cerca nel sito
 

Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: "Inaccettabile silenzio del governo"

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm condannando il fatto di aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva

Ex Ilva
Ex Ilva
06 ottobre 2025 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mobilitazione e sciopero di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva il prossimo 16 ottobre. Lo annunciano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma, Rocco Palombella, condannando fermamente il fatto di aver appreso a mezzo stampa dei contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’ex Ilva, e in particolare quella di Bedrock Industries, che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti. "Riteniamo inaccettabile il silenzio di Palazzo Chigi che, a fronte della richiesta di incontro più volte reiterata degli scriventi, non convochi ancora un tavolo sulla chiusura del bando e le offerte pervenute".

"Non ultimo- aggiungono le sigle - lo strappo avvenuto sulla gestione della cigs dove le scelte unilaterali del Governo hanno di fatto interrotto le relazioni avute fino ad oggi. Per questi motivi abbiamo indetto una campagna di assemblee nei siti del gruppo che culmineranno con una mobilitazione e lo sciopero di tutti gli stabilimenti per il prossimo 16 ottobre. E’ il momento di scelte chiare: il Governo assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione ed il rilancio di un’azienda oramai al collasso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex Ilva ex ilva sciopero ex ilva sciopero 16 ottobre economia news
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza