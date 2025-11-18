circle x black
Ex Ilva, fonti: cig per altri 1550 lavoratori ma in parte coperta con 60 giorni di formazione

E' quanto proposto dal commissario Quaranta durante il tavolo in corso a Palazzo Chigi

Ex Ilva - Fotogramma
18 novembre 2025
Resterebbe in piedi l'ipotesi della cassa integrazione allargata a ulteriori 1550 dipendenti dell'ex Ilva, oltre ai 4550 attualmente in cassa, arrivando così a quota 6mila lavoratori coinvolti. E' quanto si apprende da fonti presenti all'incontro.

Ma c'è una novità rispetto al precedente incontro: l'aumento della cig verrebbe in parte coperto dalla formazione per 60 giorni, secondo quanto proposto dal commissario Quaranta durante il tavolo sull'ex Ilva in corso a Palazzo Chigi.

La richiesta dei sindacati

I sindacati dal canto loro hanno chiesto di togliere dal tavolo del confronto la cassa integrazione allargata per 6mila lavoratori, la presentazione di un "vero" piano industriale per il rilancio dell'azienda al posto del precedente "piano di dismissione", e lo Stato "si faccia avanti facendosi imprenditore perché senza un ruolo importante dello Stato non si va da nessuna parte. Serve un'azienda partecipata pubblica che possa gestire il processo di decarbonizzazione garantendo l'occupazione".

"Chiediamo - hanno scandito i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella - che il precedente piano venga ritirato e che se ne presenti uno in grado di dare continuità alle attività in situazione drammatica di crisi, per esempio per quanto riguarda le manutenzioni", ribadiscono i sindacati che chiedono anche di sapere chi sono gli acquirenti "sperando che non sia tutto secretato perché altrimenti ci inducono a pensare che dietro il segreto non c'è nulla".

