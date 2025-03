Ex Ilva: Tabarelli a indotto, 'ottimista, c'è impegno governo su presenza Stato'

"La pressione su questo stabilimento è talmente forte che se ne usciamo, e ne dobbiamo uscire, lo faremo con slancio, ma ci vorrà tanta energia proprio come ce ne è voluta in passato. Dobbiamo lavorare insieme perché chi comprerà ha visto gente bravissima nel fare acciaio, nel fare innovazione, rispettare le regole, utilizzare bene l’energia. Mancano poche ore, questa è una grande occasione. Sono ottimista. C’è stato l’impegno del governo a mantenere la presenza dello Stato, ora vedremo gli sviluppi". Lo ha detto Davide Tabarelli, uno dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, all’incontro 'Ex Ilva: un passato da difendere, un futuro da costruire', organizzato da Aepi e Aegi, che rappresentano le imprese dell’indotto.