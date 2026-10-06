circle x black
Cerca nel sito
 

Export, Varricchio: "Il made in Italy oggi parla la lingua della tecnologia"

Armando Varricchio, presidente del Consiglio di Sorveglianza di STMicroelectronics - (foto Adnkronos)
Armando Varricchio, presidente del Consiglio di Sorveglianza di STMicroelectronics - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“L’innovazione tecnologica corre in maniera straordinaria e l’Italia deve essere in questa partita, deve poter giocare le sue carte grazie all’intelligenza e alle qualificazioni dei nostri professionisti, ma anche alla tradizionale capacità italiana di fare, costruire e risolvere problemi. Oggi tutto questo va declinato con il linguaggio della tecnologia”. Lo ha detto l'ambasciatore Armando Varricchio, presidente del Consiglio di Sorveglianza di STMicroelectronics, durante la diretta speciale Adnkronos alla conferenza ‘Obiettivo Export. Imprese e territori del centro Italia’ organizzata a Roma dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale.

Per Varricchio, l’alta tecnologia rappresenta ormai una componente essenziale dell’immagine del nostro Paese nel mondo. “Il made in Italy è un brand straordinario, riconosciuto in tutto il mondo, ma si evolve e segue i tempi. Oggi il tema di fondo è quello della tecnologia”, ha spiegato. Una tecnologia capace “di superare i momenti difficili e di collocarsi esattamente dove ci sono le migliori e più interessanti prospettive di sviluppo”.

Una presenza che non può riguardare soltanto i grandi gruppi. “È importante che lì ci sia l’Italia, non soltanto con le grandi aziende, ma anche con le filiere che da sempre sono la forza dell’industria italiana”.

Varricchio ha richiamato in particolare il peso crescente dell’Asia. STMicroelectronics, ha ricordato, nasce con una forte base europea, italiana e francese, ma è diventata nel corso dei decenni una multinazionale presente nei principali mercati mondiali. “Sono stato di recente a visitare i nostri impianti a Singapore e in Malesia ed è interessantissimo vedere questa corsa verso il futuro, dove si parla molto italiano”.

Centrale, in questa prospettiva, anche il legame tra territorio e internazionalizzazione. Varricchio ha indicato come esempio l’Italia centrale e in particolare il Lazio, che “sta avendo risultati sicuramente straordinari”. La capacità di mantenere un forte radicamento nei territori e, allo stesso tempo, proiettarsi sui mercati internazionali resta, secondo il presidente di ST, uno dei punti di forza del sistema produttivo italiano.

“Il rapporto assolutamente virtuoso tra imprese e istituzioni credo sia un elemento di forza”, ha concluso. “L’esperienza di questi ultimi anni dimostra come, quando il sistema Italia si muove in maniera coesa, riesce a valorizzare al massimo le proprie energie. Mettere insieme istituzioni e imprese è sicuramente la carta vincente”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy Tecnologia Export Internazionalizzazione Innovazione
Vedi anche
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza