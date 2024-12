EY Italia fotografa trend e prospettive del private equity alla XXI edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year

In occasione della cerimonia di premiazione della XXI edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year, tenutasi al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, EY Italia ha commentato i principali trend e sviluppi del settore della private equity nei primi undici mesi del 2024 e le prospettive per il mercato nel 2025. Un focus importante anche sulla rilevanza della value creation che oggi trova nella trasformazione operativa un aspetto sempre più cruciale. L’edizione 2024 del riconoscimento è stata organizzata dall'Aifi - Associazione italiana del private equity, con il supporto di EY.