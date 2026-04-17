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Fabiano (Icch): "Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende"

17 aprile 2026 | 07.29
Redazione Adnkronos
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"L'obiettivo del premio è dare ai giovani la possibilità di mettere in evidenza il proprio talento nel mondo della comunicazione e del public affairs e, allo stesso tempo, offrire alle aziende uno strumento per individuare nuovi profili qualificat." Ha dichiarato Pierangelo Fabiano, segretario generale di International Corporate Communication Hub, durante la presentazione, a Roma, della nona edizione del Premio Giovani Comunicatori Icch, contest dedicato a studenti universitari e giovani professionisti che desiderano mettersi alla prova e confrontarsi con sfide reali nel campo della comunicazione e del Public Affairs.

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