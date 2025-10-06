circle x black
Fabio Cannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale

L'ingaggio ora è ufficiale

06 ottobre 2025 | 15.04
Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo ct della Nazionale di calcio dell'Uzbekistan. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con il tecnico italiano, campione del Mondo 2006 da giocatore e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il Ct italiano guiderà nostra la Nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico", svela la Federcalcio su X.

"Cannavaro sarà coadiuvato dal seguente staff tecnico: Eugenio Albarella - Vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); Francesco Troise - Preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); Antonio Chimenti -. Preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e Spal)", prosegue la nota della Federazione.

