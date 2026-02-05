Fancel (Generali Italia),:"300 mln investiti in nuove tecnologie e digitalizzazione"

"Nel piano strategico abbiamo complessivamente oltre 300 milioni di investimenti per quanto riguarda le nuove tecnologie, l'automazione dei processi e la finalizzazione della digitalizzazione, che consentiranno alla nostra rete di dedicare più tempo alla relazione con il cliente. Pertanto, sfruttiamo l'intelligenza artificiale per consentire di raccogliere al meglio le informazioni e dedicare più tempo prezioso ai nostri clienti. La rete è centrale nella nostra strategia, quindi gli investimenti sono giustificati per questi motivi". E' quanto affermato da Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, intervenendo alla Convention 2026 "Next To The Future" organizzata da Alleanza Assicurazioni, storica Compagnia del gruppo Generali, per presentare le linee strategiche del nuovo anno all'insegna di "Next": la trasformazione industriale che punta sull'evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento.