Farmaceutica, Siviero (Farmindustria): "Payback principale ostacolo per settore"

"Se dovessi indicare oggi il principale ostacolo alla competitività del settore farmaceutico in Italia, certamente uno degli elementi più caratteristici è quello legato al payback, un sistema che ormai vige da parecchio tempo, ma che ha bisogno oggi di essere riformato, di essere rivisto, anche per permettere all'innovazione di essere parte integrante della disponibilità delle opzioni terapeutiche per tutti i cittadini. Quindi è uno degli elementi su cui certamente lavorare ed è anche uno dei segnali su cui la nuova legge di bilancio ha cominciato a porre le basi, per cui siamo fiduciosi che si possa continuare a lavorare in questo senso". Così Paolo Siviero, direttore Accesso e strategie regolatorie Farmindustria, intervenendo all’evento 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti a Roma.

"Il Testo unico offre una grande opportunità - spiega - rivedere alcune norme, quella del payback in primis e l'insieme dell'impianto della governance del sistema farmaceutico. In questo c'è bisogno di andare verso un maggiore legame con quelli che sono gli outcome di salute che vengono prodotti. Quindi un rapporto sinergico tra quelli che sono i benefici per il paziente e i benefici per il sistema - fa notare - Questo è uno degli elementi su cui si può lavorare, su cui il testo unico può porre le basi per lavorare nel futuro, anche grazie poi alla modernizzazione di tutta la raccolta e dell'utilizzo dei dati nel sistema".

E proprio sulla modernizzazione e sull’innovazione ad essa collegata, Siviero si sofferma: "L'innovazione è un cardine essenziale per la salute di tutti i cittadini, è un cardine essenziale anche per un sistema produttivo come quello italiano, che è assolutamente uno dei principali leader in Europa. Bisogna garantire che arrivi ai pazienti e arrivi al sistema nel suo complesso". Per far si che questo accada, da un lato occorre "una sinergia tra esiti di salute prodotti e benefici per il sistema nel suo complesso e dall'altro c’è bisogno della capacità di restare un sistema attrattivo anche in termini di sperimentazione clinica e nella capacità appunto del sistema di accogliere l'innovazione”, conclude.