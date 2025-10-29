Federmanager, Cardoni: "Servono visione e competenze per rilanciare il Paese"

"Per rilanciare davvero l'Italia serve una visione chiara di lungo periodo e una politica industriale che punti su competenze e managerialità, non solo sulle tecnologie", ha dichiarato Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, in occasione dell'assemblea per gli 80 anni dell'associazione. "Il nostro Paese deve ripartire dalla sua storia industriale – ha spiegato – rinnovandola in chiave moderna e fortemente managerializzata. Solo così potremo dare una prospettiva di crescita concreta e duratura".