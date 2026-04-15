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Ferreira (Chief Internationalization Officer Dr. Finanza): "In Italia giochiamo partita a lungo termine"

Hugo Rosa Ferreira, Chief Internationalization Officer di Dr. Finanza
Hugo Rosa Ferreira, Chief Internationalization Officer di Dr. Finanza
15 aprile 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Stiamo giocando una partita che è a lungo termine - afferma Hugo Rosa Ferreira, Chief Internationalization Officer di Dr. Finanza, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del lancio italiano del Gruppo - Il motivo per cui abbiamo iniziato la nostra espansione internazionale solo nel 2025 è che volevamo aver già sviluppato un modello collaudato in Portogallo, da poter poi estendere e replicare in altri paesi. È un modo di lavorare che si differenzia da quello di quasi tutti i nostri concorrenti, ed è proprio questo che portiamo ora in Italia. Credo che siano due gli elementi principali che ci distinguono, e che in una certa misura concorrono a innovare il servizio che offriamo: da un lato, il livello di consulenza, indipendente, che forniamo ai nostri clienti. Fin dal primo momento in cui viene richiesto il nostro apporto per il mutuo, il prestito personale o la polizza assicurativa, rispondiamo in modo chiaro, semplice e preciso a tutte le loro domande; dopodiché accompagniamo il cliente, attraverso la consulenza - ribadisco, indipendente - lungo tutto il processo che porta alla firma del rogito, o della polizza assicurativa, o del documento contrattuale. Pertanto, grazie a questa consulenza personalizzata e al fatto che ci prendiamo cura del cliente, cerchiamo di alleviare il più possibile le sue perplessità e i suoi dubbi in ambito finanziario. E poi c'è l'altro aspetto, quello della tecnologia - prosegue - Siamo supportati dalla nostra tecnologia che ci permette di realizzare molte nostre attività automaticamente e digitalmente, anche nei nostri negozi fisici. I nostri gestori hanno sempre accesso agli strumenti tecnologici che mettiamo loro a disposizione per gestire i clienti. Questa piattaforma tecnologica, che stiamo sviluppando dal 2017, ci permette quindi di offrire ai clienti un'esperienza diversa".

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"Siamo cresciuti ogni anno in Portogallo sin dall'anno della nostra fondazione, il 2014, e ogni anno raggiungiamo la doppia cifra, otteniamo risultati positivi. Ciò significa che siamo sostenibili, i passi che compiamo sono sempre ben ponderati. Non abbiamo mai avuto un risultato negativo perché capiamo che, pur avendo grandi ambizioni, siamo anche responsabili di oltre 300 dipendenti, oltre a 400 dipendenti nei nostri negozi fisici locali. Pertanto le decisioni che prendiamo devono essere assolutamente responsabili. Allo stesso tempo siamo ambiziosi, ed è per questo che ora siamo qui in Italia. Il fatto di essere cresciuti e di aver costruito un'attività sostenibile ci permette di avere la fiducia necessaria per replicare quel successo e far crescere un'attività simile qui in Italia". conclude.

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credito finanza internazionalizzazione consulenza tecnologia
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