Ferrovie, Fiocchi: "Idrogeno soluzione più efficace per decarbonizzazione linee"

"L'idrogeno si propone come la soluzione più efficace per la decarbonizzazione del trasporto ferroviario, soprattutto sulle linee non elettrificate, attualmente servite principalmente da treni a diesel". Lo ha detto l'europarlamentare di FdI-Ecr Pietro Fiocchi intervenendo alla presentazione del primo treno a idrogeno italiano, arrivato lo scorso 23 gennaio nel nuovo impianto di manutenzione e di rifornimento di idrogeno di Rovato, nel Bresciano.

"Oggi -afferma Fiocchi- l'Italia inaugura il suo primo treno a idrogeno, un passo significativo che auspichiamo rappresenti l’inizio di un percorso volto a ottimizzare il nostro sistema ferroviario, con un forte focus sulla sostenibilità e sull’innovazione. La tecnologia a idrogeno si integra pienamente nel principio di neutralità tecnologica, consentendoci di raggiungere importanti obiettivi ambientali e di interagire in modo sinergico con altre soluzioni, come la produzione di idrogeno verde per lo stoccaggio del surplus energetico derivante da fonti rinnovabili".

"L'Europa -aggiunge- sta ridefinendo il proprio approccio alla crisi climatica e alla decarbonizzazione. Essere qui oggi, in qualità di vicepresidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo, rappresenta per me un’occasione per ribadire la necessità, anzi l’urgenza, di promuovere e sostenere progetti innovativi come quello che oggi celebriamo".