circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione

L'elenco degli interventi previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana

Binari - Fotogramma /Ipa
Binari - Fotogramma /Ipa
17 settembre 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ecco i principali interventi, regione per regione, previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana:

Abruzzo

Roma-Pescara, costo 961 milioni, attivazione: 2027 per fasi

Basilicata

Nuova Linea Ferrandina – Matera, costo 525 milioni, attivazione: 2028

Calabria

AV/AC Salerno – Reggio Calabria, raddoppio galleria Santomarco, costo 2,127 miliardi, attivazione: 2032

Campania

Napoli-Bari

Interventi su linea Cancello-Napoli, costo 1,031 miliardi, attivazione; dal 2026

Raddoppio Apice – Orsara, costo 2,51 miliardi, attivazione: 2029

Salerno-Reggio Calabria, lotto Battipaglia-Romagnano, costo 2,912 miliardi, attivazione: 2028

Emilia-Romagna

Linea Adriatica, quadruplicamento Bologna-Castelbolognese, costo 3,5 miliardi, attivazione 2033

Friuli-Venezia Giulia

Potenziamento Venezia-Trieste, costo 251 milioni, attivazione dal 2026

Lazio

Nodo di interscambio Pigneto, costo 230 milioni, attivazione 2026-29

Raddoppio Campoleone-Aprilia, costo 98 milioni, attivazione: dal 2026

Liguria

Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, costo 10,623 miliardi, attivazione: dal 2024

Lombardia

Linea AV/AC Milano – Verona, Costo 2,05 miliardi, già attivata

Marche

Nodo di Falconara, costo 175 milioni, attivazione: 2026

Elettrificazione Civitanova-Albacina, costo 160 milioni, attivazione: 2026

Molise

Raddoppio Pescara-Bari (Tratta Termoli Lesina), costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028

Piemonte

Passante di Torino tratta Porta Susa – Stura, Costo: 1,045 miliardi, già attivato

Collegamento Porta Nuova - Porta Susa, costo 116 milioni, attivazione: 2028

Puglia

Raddoppio Pescara-Bari, costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028

Napoli – Bari (Raddoppio Orsara – Bovino) costo 579 milioni, attivazione: 2028

Sardegna

Elettrificazione Cagliari – Oristano, costo 107 milioni, attivazione: 2027

Sicilia

Palermo-Catania, (Lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara), costo 2,035 miliardi, attivazione: 2030

Palermo-Catania, (Lotto 5 Dittaino-Catenanuova), costo 809 milioni, attivazione: 2028

Toscana

Nodo AV di Firenze, costo 2,735 miliardi, attivazione: dal 2029

Trentino-Alto Adige

Brennero (lotto Fortezza-Ponte Gardena), costo 1,523 miliardi, attivazione: 2029

Circonvallazione di Trento, costo 1,282 miliardi, attivazione: 2028

Galleria di base del Brennero - quota Italia, costo 5,262 miliardi, attivazione: 2032

Umbria

Orte-Falconara ( Raddoppio Spoleto-Campello) costo 388 milioni, attivazione: 2026

Valle d'Aosta

Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso – Aosta, costo 172 milioni, attivazione: 2026

Veneto

Linea AV/AC Verona Padova (attraversamento di Vicenza) costo 2,18 miliardi, attivazione: 2032

Linea AV/AC Verona-Padova (tratta Verona - bivio Vicenza), costo 3,287 miliardi, attivazione: 2026

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza