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Ferrovienord: al via da 15/6 lavori su tratta Cocquio Trevisago-Laveno Mombello

Tratta interrotta, previsto servizio sostitutivo su autobus

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27 maggio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La circolazione ferroviaria lungo la tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello sulla linea Varese Nord – Laveno Mombello di Ferrovienord sarà interrotta a partire da lunedì 15 giugno fino a domenica 13 settembre, con ripresa del servizio lunedì 14 settembre.

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L’interruzione si rende necessaria per realizzare i lavori propedeutici al potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nella tratta Cocquio Trevisago – Cittiglio e nella stazione di Laveno Mombello; in quest’ultima stazione avverrà il rinnovo totale dell’armamento ferroviario e la sostituzione dei deviatoi. L’interruzione - viene spiegato da Fnm in una nota - sarà necessaria anche al rifacimento del ponte ferroviario Rfi in attraversamento su rete Ferrovienord nella stazione di Laveno Mombello. Questi lavori sono realizzati da Rfi in coordinamento con Ferrovienord e prevedono la rimozione parziale di parte del binario tra Cittiglio e Laveno Mombello. Per consentire ai viaggiatori di spostarsi nella tratta interessata dall’interruzione, sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus; le informazioni saranno rese disponibili su trenord.it e App.

L’interruzione estiva della tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello consente di realizzare interventi che - viene evidenziato - "garantiscono l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e che possono essere svolti solamente in assenza della circolazione dei treni". I lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento prevedono la sostituzione di rotaie e traverse e la sostituzione del pietrisco della massicciata. Nell’impianto di Laveno saranno sostituiti i deviatoi che sono giunti a fine vita d’esercizio, nonché tutti i binari. La sostituzione di ogni deviatoio richiede diverse giornate lavorative per eseguire tutte le fasi della lavorazione: la preparazione del nuovo deviatoio su un binario non in esercizio, la successiva posa in linea nella posizione definitiva e quindi la finitura delle parti di armamento collegate.

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Tag
ferrovia lavori interruzione servizio sostitutivo manutenzione straordinaria armamento ferroviario
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