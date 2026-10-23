circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: Coppolino (Ancsa), 'elettrificazione rende più complesso soccorso stradale, servono professionalità e regole chiare'

Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel campo del soccorso stradale "dobbiamo affrontare problematiche sempre più complesse, anche in relazione ai veicoli elettrificati: servono professionalità, regole chiare e il superamento dell'improvvisazione. Abbiamo infatti presentato la proposta di modifica del Codice della strada per l'istituzione dell'albo dei soccorritori stradali, un elemento che manca in questo in questo Paese e che serve ogni giorno sempre di più". Sono le parole di Santo Coppolino, co-vice presidente Ancsa - Associazione nazionale Centri soccorso autoveicoli, intervenendo oggi a Piacenza al convegno 'Tutela a 360° dell'impresa di soccorso stradale. Soluzioni operative e strumenti pratici', organizzato in occasione della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale di Mediapoint & Exhibitions, in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza