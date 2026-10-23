Fiere: Coppolino (Ancsa), 'elettrificazione rende più complesso soccorso stradale, servono professionalità e regole chiare'

Nel campo del soccorso stradale "dobbiamo affrontare problematiche sempre più complesse, anche in relazione ai veicoli elettrificati: servono professionalità, regole chiare e il superamento dell'improvvisazione. Abbiamo infatti presentato la proposta di modifica del Codice della strada per l'istituzione dell'albo dei soccorritori stradali, un elemento che manca in questo in questo Paese e che serve ogni giorno sempre di più". Sono le parole di Santo Coppolino, co-vice presidente Ancsa - Associazione nazionale Centri soccorso autoveicoli, intervenendo oggi a Piacenza al convegno 'Tutela a 360° dell'impresa di soccorso stradale. Soluzioni operative e strumenti pratici', organizzato in occasione della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale di Mediapoint & Exhibitions, in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.