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Fiere: Cossar (Neura Mobile Robots), 'personalizziamo prodotti secondo necessità cliente'

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23 ottobre 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
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"Questa fiera si concentra principalmente sulla logistica, quindi Afv e Amr. Abbiamo, quindi, presentato nuove soluzioni con prodotti magari più piccoli, agili e flessibili. Stiamo introducendo anche un nuovo robot pulitore, che è una novità assoluta da un'azienda che ha acquisito. Pertanto, dal punto di vista del supporto logistico, ci sono sempre delle novità in cantiere, ma la cosa importante è che siamo in grado di personalizzare i nostri prodotti secondo necessità del cliente e lo aiutiamo a definire e migliorare i processi, fornendogli, successivamente, anche una soluzione". Sono le parole di Gianni Cossar, Amministratore Delegato Neura Mobile Robots, intervenendo oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Agv e Amr alla prova del magazzino reale', svoltosi nel corso della prima edizione di Agv Expo, l'unica mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre, la kermesse è ideata e organizzata negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.

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