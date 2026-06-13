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Fiere, Pellegrini all'Expo Riva Schuh e Gardabags: "Nell'era dei dazi devono creare conoscenza oltre al business"

"Siamo un punto d'incontro tra produttori globali e mercato europeo"

Opening Expo Riva Schuh and Gardabags - (Ufficio stampa)
Opening Expo Riva Schuh and Gardabags - (Ufficio stampa)
13 giugno 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche e dazi commerciali, una fiera come Expo Riva Schuh e Gardabags ha un ruolo strategico ben preciso: essere un vero punto d'incontro tra i produttori internazionali e il mercato europeo. Penso in particolare all'Oriente e all'America Latina, realtà che trovano qui non soltanto una vetrina per presentare i propri prodotti, ma anche un luogo in cui acquisire conoscenze, comprendere i mercati e sviluppare nuove opportunità di crescita. La fiera tradizionale esponeva prodotti; una fiera moderna deve fare anche questo, ma contemporaneamente deve offrire formazione, informazioni e strumenti per interpretare il cambiamento. Oggi Expo Riva Schuh è proprio questo: un luogo in cui materiale e immateriale si coniugano per creare valore”. Lo ha dichiarato Roberto Pellegrini, presidente e amministratore delegato di Riva del Garda Fierecongressi, in occasione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

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“Per mantenere la barra dritta in una fase così complessa bisogna lavorare, studiare e avere l'umiltà di comprendere che competenze e saperi stanno crescendo in tutto il mondo. Non possiamo pensare di essere sempre i primi della classe. Dobbiamo invece essere capaci di osservare i cambiamenti, valorizzare le conoscenze che arrivano da mercati lontani e integrarle con le nostre. È così che si genera valore aggiunto. Per questo possiamo contare su uno staff che ha la capacità di cogliere queste trasformazioni e confrontarsi ai massimi livelli internazionali”, ha concluso Pellegrini.

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fiere dazi commercio internazionale formazione innovazione
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