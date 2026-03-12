circle x black
Fiere, Prisco: "500 mln investiti in nuove tecnologie per proteggere operatori soccorso e cittadini"

Emanuele Prisco
12 marzo 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
"Abbiamo fatto investimenti molto importanti, non solo sul personale ma anche sul più grande ricambio di mezzi dell’epoca repubblicana e su nuove tecnologie”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco intervenendo alla quinta edizione di LetExpo. “Dall’inizio del mandato – ha spiegato – abbiamo investito oltre 500 milioni di euro in nuove tecnologie per innalzare il livello di sicurezza degli operatori del soccorso, che svolgono un lavoro ovviamente pericoloso, ma anche per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Con strumenti più efficaci si possono aiutare le persone”.

Secondo Prisco, molte delle innovazioni introdotte non sono immediatamente visibili: “Diverse di queste tecnologie non si vedono e per fortuna che non si vedono, perché significa che non devono essere utilizzate in emergenza. Tuttavia vengono impiegate quando necessario, come nella recente frana di Niscemi e in altri scenari drammatici, dove il ricorso a strumenti tecnologici avanzati è sempre più frequente”.

Infine, Prisco ha sottolineato l’importanza della formazione e del coinvolgimento dei giovani: “Abbiamo riaperto, grazie alla Presidenza del Consiglio e al ministero dello Sport e dei Giovani, un capitolo dedicato al servizio civile diffuso su tutto il territorio e da quest’anno partiranno anche i campi estivi per formarsi sui temi della prevenzione insieme agli operatori del soccorso. Crediamo molto in queste attività, sia per avvicinare i giovani a questo mondo sia per creare una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli”

