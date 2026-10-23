Fiere: Varini (Ada), 'impegnati a tutelare sicurezza operatori in demolizioni'

"Noi rappresentiamo le realtà che si occupano di recuperare e smaltire i veicoli fuori uso, in seguito ad incidenti, presso le depositarie e i soccorritori stradali. La normativa relativa a questa attività, in particolare rispetto allo smaltimento dei veicoli elettrici, è in fase di cambiamento. Per noi è importante essere presenti ai tavoli in cui si definiscono le nuove norme perché dobbiamo tutelare l'attività degli autodemolitori, mantenendo prima di tutto la sicurezza dell'operatore". Così Valentina Varini, presidente Ada - Associazione demolitori autoveicoli, intervenendo oggi a Piacenza al convegno 'Tutela a 360° dell'impresa di soccorso stradale. Soluzioni operative e strumenti pratici', organizzato in occasione della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale. Targata Mediapoint & Exhibitions e organizzata nei padiglioni di Piacenza Expo, la manifestazione si concluderà il 24 ottobre.