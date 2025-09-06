circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: Vicenzaoro September, al via edizione 2025 del boutique show della gioielleria

06 settembre 2025 | 07.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è aperta il 5 settembre negli spazi espositivi della fiera di Vicenza l'edizione 2025 di Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, in svolgimento fino martedì 9. La manifestazione di Italian Exhibition Group si conferma l'appuntamento da non perdere per il business internazionale del gioiello. Qui, la filiera del gioiello Made in Italy si presenta con la qualità che la contraddistingue e con uno sguardo proiettato al futuro del design e dei consumi. Forte anche la vocazione internazionale della kermesse, con il 40% degli espositori e oltre il 50% dei visitatori provenienti dall'estero. In questa occasione sono stati presentati i dati di settore, elaborati dal Club degli Orafi Italiani in collaborazione con il Research Department di Intesa Sanpaolo. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza