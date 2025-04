Financial Forum 2025, Manolova (Microsoft): “Con Ai insight predittivi”

“L’Ai generativa supporta i team finanziari passando da una semplice rendicontazione statica a insight predittivi che migliorano le decisioni in velocità e qualità. Consentono di automatizzare processi finanziari ripetitivi e con elevato rischio di errore abilitando il cfo all’azione accurata e all’intuizione strategica”. Con queste dichiarazioni, Luba Manolova, director solution group AI at work Western Europe di Microsoft, è intervenuta alla quinta edizione del Financial Forum 2025, promosso a Milano da Comunicazione Italiana.