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Financial Forum 2026: la trasformazione della funzione Finance al centro della VI edizione

27 maggio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
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Oltre 130 speaker presenti tra Cfo, Chief Credit Officer, Chief Risk Officer, manager e istituzioni, confermandosi come uno dei principali osservatori italiani sulle trasformazioni della funzione Finance. E' la VI edizione del "Financial Forum 2026", promosso da Comunicazione Italiana e svoltosi presso la sede di Assolombarda a Milano. Al centro dell'edizione 2026 il tema 'Impact of Voice': il ruolo sempre più strategico della funzione Finance tra intelligenza artificiale, sostenibilità, governance e innovazione digitale.

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