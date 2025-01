Chi si prende cura di cani, gatti o altri animali domestici può beneficiare di un bonus fiscale sulle spese veterinarie. Dal 2024, inoltre, è stato messo in campo anche un contributo specifico per gli over 65. Come funzionano le agevolazioni previste e chi può ottenerle?

Anche nel 2025 sarà possibile beneficiare del bonus animali domestici: presenti in buona parte delle case italiane, secondo il rapporto Assalco - Zoomark della scorsa primavera se ne contano 65 milioni, e oltre ad essere fonte inesauribile d’amore, rappresentano anche un costo nel bilancio familiare.

Ed è per questo che dal sistema di agevolazioni attualmente in vigore arrivano alcune forme di sostegno.

Innanzitutto è possibile beneficiare dello sconto IRPEF del 19 per cento sulle spese veterinarie. E per gli anni dal 2024 al 2026, è stato messo in campo un nuovo contributo destinato ai cittadini e alle cittadine over 65 con un ISEE fino a 16.215 euro che, però, non è stato ancora reso operativo.

Bonus animali domestici 2025: a chi spetta lo sconto IRPEF e come funziona

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi, inserendo alcune spese si ottiene una detrazione, una riduzione dell’imposta da versare. Tra le voci che danno diritto allo sconto IRPEF ci sono anche le spese veterinarie sostenute durante l’anno precedente è per questo che si parla di bonus animali domestici.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Imposte sui Redditi, sono detraibili le spese sostenute per gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, in particolare:

● prestazioni professionali del medico veterinario;

● acquisto dei medicinali veterinari (sono esclusi i mangimi speciali);

● analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Come funziona il bonus animali domestici?

Non tutti i costi sostenuti, però, possono essere utilizzati per ridurre l’imposta da versare. Come accade per le spese mediche, l’agevolazione si applica solo oltre la cifra di 129,11 euro e fino al limite di 550 euro fino per un valore massimo di sconto pari a circa 80 euro.

Per calcolare il bonus animali domestici, quindi, è possibile tenere conto di tre semplici regole:

● quando il costo per la cura di cani, gatti o altri animali risulta inferiore a 129,11 euro non si ha diritto alla detrazione;

● quando si supera il valore di 129,11 euro restando nel limite dei 550 euro, la detrazione al 19 per cento si dovrà calcolare sulla quota che eccede la franchigia (la differenza tra le spese sostenute e 129,11 euro);

● se, invece, la cifra delle spese veterinarie in un anno ha superato i 550 euro, al contribuente spetta comunque una detrazione massima di circa 80 euro.

Bonus animali domestici per over 65 in attesa di requisiti e istruzioni

Con la Legge di Bilancio del 2024, inoltre, è stato messo in campo un nuovo bonus animali domestici destinato esclusivamente agli over 65.

Ma si tratta di un’agevolazione del tutto diversa: è stato istituito un fondo da 750.000 euro da suddividere nel triennio dal 2024 al 2026 destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche e acquisto di farmaci veterinari.

La normativa stabilisce che la novità è destinata ai cittadini e alle cittadine con le seguenti caratteristiche:

● appartenere a un nucleo familiare con un ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, inferiore a 16.215 euro;

● un'età superiore a 65 anni.

Le risorse disponibili dovranno essere ripartite tra le Regioni tramite un decreto attuativo che dovrà stabilire anche i requisiti e le modalità di accesso al nuovo bonus animali domestici.

La firma era prevista per il 31 marzo 2024 ma attualmente si attende ancora la pubblicazione del testo utile a sbloccare l’accesso al fondo.