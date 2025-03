Si attende il decreto attuativo sul bonus elettrodomestici ma dal DL Bollette arrivano alcune novità: torna in ballo l’emendamento sullo sconto in fattura da parte del venditore

Bonus elettrodomestici 2025, verso la definizione delle modalità di richiesta con il DL Bollette.

In Commissione Attività Produttive della Camera è stato ammesso alla discussione l’emendamento che, escludendo l’ipotesi di un click day, affida ai negozianti il compito di riconoscere l’agevolazione.

Si fa strada la possibilità di uno sconto in fattura, in parallelo all’estensione degli elettrodomestici ammissibili all’agevolazione fino a 200 euro.

Bonus elettrodomestici 2025, le novità in cantiere: sconto in fattura e meno vincoli

In attesa del decreto attuativo che come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 dovrà definire regole e modalità d’accesso al bonus elettrodomestici, nel corso dell’iter di conversione del DL Bollette si va verso la messa a punto di alcune disposizione operative.

L’emendamento presentato dal Deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine propone di prevedere il riconoscimento del contributo sotto forma di sconto in fattura.

Riprendendo l’esperienza del bonus TV, ai negozianti spetterebbe il compito di applicare l’agevolazione in sede d’acquisto, con successivo recupero dello sconto praticato mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

L’emendamento, inizialmente dichiarato inammissibile, è stato riammesso alla discussione nel corso della seduta della Commissione Attività Produttive della Camera del 26 marzo 2025.

Si attende quindi l’avvio delle procedure di voto per capire il destino delle proposte in campo e che, oltre allo sconto in fattura, interessano anche il perimetro degli elettrodomestici inclusi nella misura.

Bonus fino a 200 euro anche per gli elettrodomestici di classe inferiore alla B

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, il bonus elettrodomestici incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti con nuovi beni di classe energetica B o superiore.

Un vincolo sul quale si è dibattuto nelle scorse settimane, considerando che sarebbero penalizzati i prodotti Made in Italy che difficilmente rientrano nelle classi energetiche più efficienti.

L'emendamento ripescato mira a correggere questa situazione, estendendo il bonus agli elettrodomestici prodotti in stabilimenti europei, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella del nuovo acquisto.

Il bonus, che prevede uno sconto del 30 per cento sul prezzo fino a un massimo di 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro (100 euro per gli altri), potrebbe quindi cambiare forma e applicarsi a un numero maggiore di beni.

Dal punto di vista generale, vale la pena ricordare che l’agevolazione riguarderà una vasta gamma di prodotti, dai frigoriferi alle lavatrici.

Le modalità operative e le tempistiche definitive sono ancora in fase di definizione e, per quanto concerne le novità del DL Bollette 2025, resta centrale attendere l’iter della discussione sugli emendamenti.