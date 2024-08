Come prenotare un appuntamento con l'Agenzia delle Entrate

Nei casi in cui non è possibile risolvere i problemi utilizzando il canale telematico, per il servizio di assistenza da parte dell’Agenzia delle Entrate si può prenotare un appuntamento con gli uffici territoriali.

Sono tre le vie a disposizione del contribuente: la telefonata da parte dell’ufficio, la videochiamata, l’appuntamento in presenza allo sportello.

I passaggi per prenotare l’appuntamento e i consigli utili sulla scelta della modalità.

Appuntamento con l’Agenzia delle Entrate: i servizi di assistenza a disposizione del contribuente

Come anticipato sono tre le possibili alternative per ricevere assistenza e tra queste c’è la possibilità di prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate. Le possibilità sono spiegate anche nella guida ai servizi aggiornata al mese di luglio scorso.

Una delle alternative per ricevere assistenza è il servizio di assistenza telefonica. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00, escluse le festività nazionali.

I numeri da contattare sono i seguenti:

800.90.96.96 numero verde da rete fissa

06 97617689 da cellulare;

0039 0645470468 dall'estero .

Il call center con operatore è utile soprattutto per la richiesta di informazioni. Nello specifico è opportuno chiamare:

dalle 9:00 alle 17:00 per questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità;

dalle 9:00 alle 13:00 per questioni relative a materie catastali.

Nel caso di quesiti particolarmente complessi, che necessitano di ulteriori approfondimenti, gli operatori potranno richiamare successivamente.

La prenotazione di richiamata è inoltre possibile quando il traffico telefonico è particolarmente intenso.

Con la videochiamata è invece possibile dialogare online con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’assistenza può essere ricevuta, in modalità semplificata, direttamente dal computer, dallo smartphone o dal tablet.

Durante l’appuntamento è possibile anche anche lo scambio di documenti. La videochiamata può essere proposta dall’ufficio, se permette di chiudere una pratica in maniera semplice e veloce.

Gli appuntamenti in presenza presso gli uffici sono generalmente utilizzati quando le questioni sono complesse o non è stato possibile risolvere con gli altri canali.

Lo stesso vale anche per i professionisti e per gli intermediari abilitati, che possono con più facilità utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza dover accedere agli uffici.

Come prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate: l’assistenza per telefono, con video chiamata o allo sportello

Nel caso in cui si voglia ricevere assistenza per via telefonica sarà sufficiente contattare i numeri indicati o, eventualmente, prenotare una richiamata.

Sarà inoltre necessario tenere a portata di mano il codice fiscale, che verrà richiesto dal sistema vocale. Nel caso di mancato riconoscimento del codice fiscale la chiamata non sarà interrotta ma sarà l'operatore ad acquisirlo al momento della presa in carico della telefonata.

Per prenotare un appuntamento presso un ufficio è invece possibile scegliere tra diverse strade. Si può prenotare tramite il sistema di CUP, presente sul portale online dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso si potrà scegliere l'ufficio presso il quale si vuole prenotare l’appuntamento, oltre alla data e all’orario dello stesso. Una volta indicato il luogo verrà mostrato un elenco degli uffici presenti nel raggio di 50 chilometri.

Per ciascun ufficio saranno presenti le informazioni sulle disponibilità dei servizi. Nel caso in cui sia presente uno specifico servizio online, in relazione al servizio scelto, il contribuente sarà indirizzato nella scelta di come ricevere l’assistenza specifica.

Verrà inoltre indicato se è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio o necessariamente al proprio ufficio di competenza.

Dopo aver selezionato il servizio, nella sezione “Informazioni per l’appuntamento”, è presente un campo in cui deve essere indicata la motivazione dell’appuntamento, con una descrizione non superiore a 400 caratteri di lunghezza.

Si dovrà indicare l’atto o la comunicazione per cui stai chiedendo assistenza. Per agevolare la soluzione della questione è opportuno inserire i contatti che l’ufficio può utilizzare prima dell’appuntamento.

La prenotazione può essere effettuata anche telefonicamente, contattando i seguenti recapiti:

il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso;

il numero 0697617689 da cellulare.

Dal momento che il servizio è senza operatore, si dovrà scegliere l’opzione 3, l’ufficio e il servizio.

Gli orari di apertura e la sede degli uffici sono indicati nelle pagine regionali della sezione “I nostri uffici”.

Al momento dell’appuntamento presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate è necessario portare un documento di identità valido e la sua fotocopia: la carta d’identità, la patente, il passaporto (per i cittadini dell’Unione europea), il permesso di soggiorno o il passaporto con visto, se prescritto (per i cittadini extra Ue).

Nel caso in cui ci si recasse in ufficio per conto di un’altra persona si dovrà portare:

la delega;

la copia di un documento di riconoscimento;

la copia di un documento del delegante.

Come prenotare un appuntamento in giornata: il web ticket per i casi di estrema urgenza

Un’ultima possibilità per chi intende prenotare un appuntamento in giornata, in casi di estrema urgenza, è il servizio web ticket.

Tale servizio è disponibile al seguente percorso:

sezione Contatti e assistenza;

Assistenza fiscale;

Elimina code on line.

Il contribuente deve poi cliccare su “Prenota il ticket”, così da prenotare l’appuntamento presso un ufficio territoriale.

Una volta prenotato il web ticket, lo stesso viene inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della prenotazione. L’email conterrà anche i dati dell’appuntamento.

Il numero giornaliero di ticket messi a disposizione da ciascun ufficio è limitato. Se i ticket fossero esauriti si potrà comunque presentarsi all’ufficio in questione e dimostrare la situazione di emergenza.

L’ufficio, in alternativa, prenderà in carico la richiesta o fisserà un appuntamento per una data successiva.