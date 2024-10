Sarà possibile dare le chiavi d’accesso dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’ADER agli intermediari con una delega unica: definite le istruzioni operative per procedere. Si attende, ora, il via libera sull’attivazione della procedura

Prende forma la delega unica per affidare i servizi online presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione agli intermediari.

In questo modo si apriranno le porte della propria area riservata anche a CAF, Centri di Assistenza Fiscale, e professionisti, per permettere loro di utilizzare alcuni strumenti disponibili online: dal cassetto fiscale alla gestione delle fatture elettroniche.

Per la piena operatività è necessario attendere un ultimo via libera da parte delle Entrate sull’attivazione delle procedure, ma nel frattempo con il provvedimento del 2 ottobre sono state fornite tutte le istruzioni da seguire.

Delega unica per affidare i servizi online delle Entrate e dell’ADER agli intermediari: le istruzioni

La semplificazione della delega unica arriva dai lavori di attuazione della riforma fiscale e, in particolare, dal decreto legislativo numero 1 del 2024.

Per affidarsi agli intermediari basterà fornire alcuni dati e trasmettere la richiesta direttamente o tramite i soggetti scelti per operare online.

Come si legge nel fac simile, gli interessati e le interessate dovranno indicare:

codice fiscale e dati anagrafici di entrambe le parti coinvolte;

i servizi on line da rendere accessibili:

○ Cassetto fiscale; ○ diversi strumenti relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, che possono essere selezionati singolarmente; ○ acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale; ○ servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

● la data di conferimento della delega o, eventualmente, della revoca.

Sul portale sarà attivata una procedura per inoltrare il modulo ma anche gli intermediari stessi potranno gestire le richieste di delega con servizi web dedicati o tramite la trasmissione di file messi a punto tenendo conto delle indicazioni tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Come inviare la delega unica per affidare i servizi online delle Entrate e dell’ADER agli intermediari

Una volta aperte, le porte dei servizi online delegati resteranno accessibili per gli intermediari fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento della delega.

Ma ci sarà sempre la possibilità di tornare sui propri passi richiedendo la revoca prima della scadenza. Sarà possibile affidare gli strumenti web a un massimo di due intermediari.

Per chi ha già richiesto o richiede la delega con le procedure attualmente in essere non ci saranno variazioni sui tempi di applicazione: seguiranno la tabella di marcia già prevista. Ma, in ogni caso, per il termine di applicazione non si andrà oltre il 30 giugno 2026, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Quando arriverà il via libera sulle nuove funzionalità, per tutti e tutte sarà possibile comunque procedere seguendo la strada tracciata dalle novità della riforma fiscale.