Chi non deve pagare il canone Rai nel 2025? Requisiti e scadenze da rispettare per presentare la domanda di esenzione

Quest’anno viene meno lo sconto da applicare in bolletta per il pagamento del canone Rai. Se l’anno scorso l'importo da versare era stato ridotto a 70 euro, ora torna ad essere pari a 90 euro.

Anche nel 2025 però non tutti sono obbligati al pagamento dell’imposta: esistono infatti specifici casi di esonero.

Dato che il pagamento del canone è richiesto a tutte le persone che hanno una televisione oppure un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo, tutti coloro che dichiarano di non possederne possono richiedere l’esenzione.

L’esonero spetta poi agli anziani con più di 75 anni e un basso reddito ma anche ai diplomatici e ai militari stranieri.

L’esonero dal pagamento del canone Rai per chi non ha la TV

Come detto, sono tenute al pagamento del canone Rai tutte le persone che possiedono in casa una televisione oppure un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo. E non fa alcuna differenza il fatto che il televisore venga utilizzato o meno.

Per questo motivo, il primo caso di esenzione riguarda chi non possiede la TV o uno di questi apparecchi e quindi non usufruisce del servizio.

In questi casi è possibile presentare la richiesta per la disdetta, anche se l’utente risulta intestatario di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale (il canone ricordiamo si paga in bolletta).

Bisogna inviare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo di “dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo” disponibile sul sito istituzionale e compilando il Quadro A.

Per beneficiare dell’esonero per tutto l’anno, chi non ha una TV in casa deve presentare la richiesta entro il 31 gennaio. Con la domanda presentata entro il 30 giugno 2025, invece, l'esenzione spetta per il secondo semestre.

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata (dall’intestatario dell’utenza) ogni anno in cui si continua a non possedere un apparecchio televisivo. È possibile farlo online dal sito dell’Agenzia, rivolgendosi ad intermediari abilitati, tramite PEC all'indirizzo “cp22.canonetv@postacertificata.rai.it” oppure a mezzo raccomandata all’indirizzo “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino”

Come funziona l'esonero per gli anziani con basso reddito

Allo stesso modo degli anni passati, anche per il 2025 è previsto un esonero dal pagamento del canone Rai per gli anziani con redditi bassi. Nello specifico si applica a tutti i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

● più di 75 anni d’età;

● reddito non superiore a 8.000 euro (si considerano anche le somme percepite dall’eventuale coniuge);

● non convivere con altri soggetti titolari di reddito proprio, oltre al coniuge (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).

Per ottenere l'esenzione dal canone Rai bisogna tenere conto della data in cui si raggiunge l’età necessaria per ottenere l’agevolazione:

● 75 anni entro il 31 gennaio 2025: esonero annuale;

● 75 anni entro il 31 luglio 2025: esonero per il secondo semestre;

● 75 anni oltre il 31 luglio 2025: esonero annuale dal 2026.

Chi ha già inviato la domanda non dovrà inviarla di nuovo. I modelli da utilizzare sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione per diplomatici e militari stranieri

L’ultimo caso di esenzione dal pagamento del canone riguarda gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile, e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

In questi casi è necessario presentare la dichiarazione, assieme a un valido documento di riconoscimento, inviando una raccomandata all’indirizzo PEC citato in precedenza. Non ci sono scadenze per l’invio.