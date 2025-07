L’assegno della pensione di agosto avrà un importo maggiore per chi ha presentato il modello 730/2025 nelle prime settimane utili e ha diritto al rimborso IRPEF

Con il prossimo pagamento della pensione cominciano i rimborsi IRPEF.

Ad agosto i pensionati e le pensionate che ne hanno diritto riceveranno un assegno più alto del solito. Con la nuova mensilità, infatti, partono i rimborsi per chi ha presentato il modello 730/2025 nelle prime settimane utili e ha diritto a ricevere le somme.

Non solo aumenti: dal mese di agosto l’INPS procederà anche con le eventuali trattenute in caso di conguagli a debito.

Pensioni: primi rimborsi in arrivo con l’assegno di agosto

L’INPS, come altri enti pensionistici, agisce come sostituto d’imposta. E, così come preleva le imposte dovute dai pensionati e dalle pensionate sugli assegni erogati, è chiamato anche a pagare l’eventuale rimborso IRPEF.

Questo perché la dichiarazione dei redditi può risultare sia a debito, quando le somme prelevate risultano inferiori a quelle dovute, che a credito quando è il contribuente a dover ricevere un rimborso per effetto, ad esempio, delle detrazioni.

Il rimborso IRPEF, che viene determinato in seguito alla presentazione del modello 730, generalmente viene erogato con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione, cioè il calcolo del credito spettante o del debito d’imposta dovuto.

Nel caso dei pensionati e della pensione, invece, l’attesa è più lunga: le operazioni di conguaglio, infatti, vengono effettuate dal secondo mese successivo all’invio.

Per i pensionati, i primi pagamenti delle eventuali somme spettanti a titolo di rimborso IRPEF partiranno, dunque, dal mese di agosto.

La prossima mensilità dell’assegno sarà pagata il 1° giorno del mese, venerdì 1° agosto, sia a chi riceve le somme attraverso le banche che a chi ottiene gli importi tramite Poste Italiane.

Ad ogni modo, ricordiamo che da questo mese vengono gestiti direttamente sulla pensione non solo i rimborsi del 730 ma anche i conguagli a debito.

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, addebiterà in automatico sull’assegno pensionistico le imposte dovute dai contribuenti.

Tutti i dettagli sull’importo nel cedolino della pensione

Per capire quando arrivano i rimborsi bisogna considerare i tempi in cui è stato inviato il modello 730/2025. La scadenza, ricordiamo, è fissata al 30 settembre, ma prima si procede con la trasmissione e prima si ricevono le somme spettanti.

I pensionati e le pensionate che invieranno il modello 730 a ridosso della scadenza dovranno attendere il cedolino pensione di novembre per ricevere le somme a cui hanno diritto.

Tutti i dettagli dell'importo in pagamento, come di consueto, sono consultabili nel cedolino della pensione, il servizio INPS disponibile sul sito istituzionale.

Tramite il portale è possibile accedere, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, a tutte le informazioni sulla pensione in pagamento. L’accesso con il PIN INPS è disponibile solo per i cittadini e le cittadine italiane che risiedono all’estero e non possiedono un documento di riconoscimento italiano.