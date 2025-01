Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, il Portogallo diventa “paradiso fiscale” per gli under 35. La Manovra potenzia il pacchetto di agevolazioni per i giovani: esenzione totale e sconti sulle imposte da versare, anche per chi arriva dall’estero

In Portogallo i giovani non pagano le imposte sul reddito da lavoro dipendente e autonomo e vengono accompagnati verso il Fisco con un percorso graduale di 10 anni.

Con le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio approvata, il paese iberico diventa un “paradiso fiscale” per gli under 35, compresi quelli che arrivano dall’estero.

Sono state, infatti, potenziate le agevolazioni del regime IRS Jovem già esistente. La misura è costosa, mette in guardia il Fondo Monetario Italiano. Ma la strategia è finalizzata a trattenere i ragazzi e le ragazze sul territorio e ad attrarre nuovi talenti.

Portogallo, esenzione totale dalle imposte e sconti fiscali per i giovani under 35

Le novità previste dalla Legge di Bilancio portoghese riscrivono l’articolo 12.º-B del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

Gli incentivi fiscali, messi in campo per convincere i giovani a non lasciare il paese, sono riservati a coloro che hanno meno di 35 anni e prevedono un limite dell’esenzione pari a 28.700 euro circa, più alto rispetto al passato.

Come sottolinea la rivista online dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi, possono accedere alle agevolazioni anche i ragazzi e le ragazze che arrivano dall’estero e decidono di trasferire la loro residenza e lavorare in Portogallo.

Portogallo, i giovani pagano meno imposte: come funziona il regime Irs Jovem

Chi accede al regime IRSJovem parte da una esenzione totale dal versamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente o autonomo per il primo anno di fruizione.

Le agevolazioni durano 10 anni, in passato coprivano solo 5 anni, e seguono una parabola discendente che traccia un percorso di accompagnamento graduale al pagamento delle imposte.

Dopo l’esenzione completa, si passa a uno sconto del 75 per cento fino al quarto anno. Dal quinto si arriva al 50 per cento e dall’ottavo si passa al 25 per cento fino al decimo anno, che segna la fine del regime agevolato.

Se in un anno non si percepiscono redditi da lavoro, l'esenzione può essere ripresa negli anni successivi.

Il pacchetto di agevolazioni, che annulla e poi riduce le imposte da versare, non è compatibile con altri regimi agevolati presenti nel sistema di tassazione portoghese.

Portogallo, la leva fiscale per aumentare gli stipendi dei più giovani

Come si legge sul portale governativo portoghese, con l'IRS Jovem, chi percepisce, ad esempio, 1.000 euro al mese risparmierà circa 800 euro di tasse solo nel primo anno, valore che, considerando tutto il periodo coperto dalle agevolazioni, arriva a più di 7.200 euro.

La novità, che ha acceso i riflettori sul paese, nasce per aumentare gli stipendi netti dei giovani e per convincere le ragazze e i ragazzi a restare sul territorio o a ritornare dopo un periodo all’estero. E l’obiettivo ultimo è anche quello di attrarre nuovi talenti stranieri.

Ma, data la portata delle agevolazioni fiscali, il nuovo regime IRS Jovem ha costi elevati e il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che le misure di questo tipo “dovrebbero essere progettate nell'ambito di una riforma fiscale completa volta a semplificare il sistema e ridurre significativamente le esenzioni”.