Anche dopo le vacanze l’impennata del prezzo del carburante non si ferma e il governo è costretto nuovamente a correre ai ripari.

Con il decreto Carburante approvato il 10 settembre arriva una nuova proroga per il taglio delle accise sul gasolio.

Lo sconto di 17 centesimi al litro resterà in vigore fino al 17 settembre. La prossima settimana, ha annunciato la Premier Meloni, arriverà il decreto con i nuovi interventi più selettivi.

Intanto è aperta la procedura di domanda per il credito d’imposta dedicato alle imprese dell’autotrasporto e del settore agricolo.

Sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 17 settembre, poi i nuovi interventi

Il Consiglio dei Ministri del 10 settembre ha optato per una nuova mini proroga dello sconto ormai in vigore da prima dell’estate che prevede un taglio delle accise sul gasolio dal valore di 17 centesimi al litro.

Gli automobilisti, quindi, potranno continuare a beneficiare della misura per altri 7 giorni, fino al 17 settembre. Subito dopo, ha annunciato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà il decreto con gli attesi nuovi interventi selettivi che dovrebbero mandare in soffitta i ripetuti, e finora poco efficaci, tagli generalizzati alle accise.

Resta da capire quali saranno in concreto questi nuovi interventi e in che modo aiuteranno cittadini e cittadine a contrastare l’aumento dei

prezzi alla pompa che, come mostrano i dati MIMIT aggiornati, restano stabilmente al di sopra della soglia dei 2 euro al litro.

Dalla carta dedicata a te ai fringe benefit, passando per il bollo auto, nelle scorse settimane le ipotesi sono state diverse ma non hanno messo tutti d’accordo, con divisioni anche nella stessa maggioranza.

Il nuovo provvedimento costa 102 milioni di euro, reperiti ancora una volta dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tra questi, va precisato, rientrano anche i 16 milioni per estendere anche al mese di settembre il perimetro del bonus carburante per le imprese dell’autotrasporto.

Autotrasportatori che, come le imprese del settore agricolo, sono finalmente alla cassa dopo le misure di sostegno annunciate a marzo.

Bonus carburante: domande aperte per autotrasportatori e imprese agricole

Sebbene l’obiettivo finale sia lo stesso, cioè sostenere le imprese contro l'impennata dei prezzi del carburante con il riconoscimento di un credito d'imposta per le maggiori spese sostenute, le due misure sono differenti e seguono due diverse procedure di domanda.

Per gli autotrasportatori, che possono ottenere un credito fino al 70% sul maggior costo sostenuto per il gasolio da marzo a settembre, le domande sono già aperte e si avvicina la scadenza per l’invio. C’è infatti tempo fino al 15 settembre per inviare la richiesta dalla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ottenere il contributo.

Data che potrebbe essere prorogata dato l’ultimo decreto che ha esteso la portata dell'agevolazione. Stando così le cose, infatti, sarebbe impossibile fare domanda per le maggiori spese sostenute nella seconda metà di settembre. Ancora però non ci sono conferme ufficiali, quindi la scadenza resta quella fissata al giorno 15.