Si avvicina il termine per il versamento del secondo acconto IRPEF: entro il 30 novembre 2026, lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA sono tenuti a versare quanto dovuto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione.

L’appuntamento interessa autonomi, dipendenti e pensionati, che però hanno già subito il prelievo sull’assegno dall’INPS.

La data da segnare sul calendario è lunedì 30 novembre 2026, termine ultimo per corrispondere la seconda rata di acconto (o l'acconto in unica soluzione) calcolata in base ai dati emersi dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Secondo acconto IRPEF in scadenza il 30 novembre 2026: chi deve pagare

L'adempimento relativo al secondo acconto delle imposte sui redditi coinvolge la platea dei contribuenti che sono risultati in debito con il Fisco. Rientrano in primo luogo i titolari di partita IVA, chiamati a versare le imposte a titolo di saldo e di acconto, ma anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o i pensionati e le pensionate che hanno subito trattenute mensili (in busta paga o sul rateo di pensione) più basse rispetto all'imposta effettivamente dovuta.

Occorre ricordare che l'obbligo di versare l'acconto scatta esclusivamente qualora l'imposta dichiarata per l'anno di riferimento superi la soglia di 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d'imposta, ritenute ed eccedenze.

L'importo dell'acconto corrisponde al 100% dell'imposta dichiarata e si articola in uno o due versamenti in base all'entità della cifra:

● versamento unico entro il 30 novembre: se l'importo complessivo dell'acconto è inferiore a 257,52 euro;

● in due rate: se l'ammontare dell'acconto è pari o superiore a 257,52 euro. In tale ipotesi, la prima quota è stata versata contestualmente al saldo (entro il 30 giugno, oppure a luglio in presenza di proroga), mentre la seconda quota scade il 30 novembre.

Scadenza acconto IRPEF: le modalità di pagamento per pensionati, dipendenti, autonomi

Se è l'importo complessivo a stabilire il calendario dei pagamenti, le modalità operative variano invece in funzione della tipologia di contribuente:

● lavoratori dipendenti: è il datore di lavoro, agendo come sostituto d'imposta, a operare direttamente il prelievo nella busta paga di competenza del mese di novembre;

● pensionati e pensionate: vale il medesimo meccanismo, motivo per cui l'assegno pensionistico messo in pagamento lo scorso 2 novembre è già stato decurtato degli importi spettanti al Fisco;

● partite IVA e contribuenti senza sostituto d'imposta: per i lavoratori autonomi e per i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati privi di sostituto d'imposta, il pagamento deve essere eseguito autonomamente tramite il modello F24, indicando il codice tributo 4034.

Nessuna rateizzazione per il secondo acconto: versamento integrale entro fine mese

Contrariamente a quanto previsto per il primo acconto, la scadenza di fine novembre non consente il pagamento frazionato. Proprio l'impossibilità di rateizzare rappresenta una delle caratteristiche più stringenti dell'appuntamento di lunedì 30 novembre 2026, rendendo l’appuntamento particolarmente impegnativo.

Entro tale data occorre infatti versare per intero la somma dovuta, un principio che non riguarda soltanto l'IRPEF ma abbraccia la generalità delle imposte collegate alla dichiarazione, spaziando dalla cedolare secca sugli affitti fino all'imposta sostitutiva per chi aderisce al regime forfettario.

Resta dunque inattuato il progetto contenuto nella legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), che mirava a introdurre per i lavoratori autonomi la facoltà di rateizzare il carico tributario di fine anno. Tale agevolazione era stata concessa in via sperimentale nel 2023 e nel 2024, ma a oggi, a ridosso della scadenza, non si profilano riaperture o proroghe dell'ultimo minuto.

I due criteri di calcolo: metodo storico o metodo previsionale

A quadro normativo invariato, restano confermate anche le due opzioni a disposizione del contribuente per determinare la somma da versare: il metodo storico e il metodo previsionale.

Nel primo caso la quantificazione dell'acconto si basa sull'imposta effettivamente dovuta per l'anno precedente. Questa opzione risulta vantaggiosa per chi registra redditi stabili o in aumento rispetto al periodo d'imposta passato, mentre diventa penalizzante qualora i guadagni subiscano una flessione.

Per il metodo previsionale, invece, il secondo acconto IRPEF si ricalcola in funzione del reddito inferiore che si stima di conseguire nell'anno in corso. Il beneficio principale è quello di allineare il pagamento all'imposta realmente dovuta qualora i ricavi o i redditi finali risultino più bassi rispetto all'anno precedente.

Chi sceglie la via previsionale deve tuttavia prestare la massima cautela nelle stime: qualora il versamento effettuato si riveli inferiore a quanto effettivamente dovuto a consuntivo, scatterà la sanzione per insufficiente versamento, pari al 25% della maggiore imposta non versata.

Regole specifiche e maggiorazione per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2026/2027

All'interno delle disposizioni da osservare, un capitolo specifico riguarda i soggetti che hanno sottoscritto il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026/2027.

In caso di versamento del secondo acconto con metodo storico è dovuto il versamento di una maggiorazione pari al 10% calcolata sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo i criteri fissati dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13/2024. Per quanto riguarda l'acconto IRAP determinato con metodo storico, la maggiorazione applicabile è invece fissata al 3%.

Con il calcolo con metodo previsionale non si applica alcuna maggiorazione. In questo caso, la seconda rata di acconto è determinata semplicemente come differenza tra l'acconto totale dovuto sulla base del reddito (e del valore della produzione netta) concordato e l'importo già corrisposto con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Infine, sono esclusi dall'obbligo di versare la maggiorazione i contribuenti che hanno optato per il rinnovo dell'adesione al CPB. Chi aveva già sottoscritto il patto con il Fisco per il precedente biennio 2024/2025 non deve quindi corrispondere alcun importo aggiuntivo, grazie a una novità introdotta come premio ulteriore per l'affidabilità fiscale dimostrata.