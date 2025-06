Questo mese i dipendenti statali otterranno un corposo extra in busta paga.

Con il cedolino di giugno arriveranno i circa 500 euro in media che derivano dalla mancata applicazione del taglio del cuneo fiscale e contributivo nella versione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

A differenza dei colleghi e delle colleghe del settore privato, infatti, le novità previste per il nuovo anno e, in teoria, in vigore da gennaio non erano ancora state applicate.

Con lo stipendio di giugno, saranno accreditate le somme relative al mese in corso e tutti gli arretrati spettanti. È comunque possibile rinunciare all’erogazione per evitare l’eventuale successiva restituzione.

Stipendi statali giugno 2025: bonus e arretrati in pagamento

Per i dipendenti della pubblica amministrazione diventano, quindi, concreti gli aumenti in busta paga.

Dopo mesi di attesa, a giugno saranno finalmente erogate le somme che derivano dal taglio del cuneo fiscale e contributivo . Nonostante sia in vigore da inizio anno, infatti, la nuova versione della misura introdotta dalla Legge di Bilancio si appresta a diventare operativa solo ora.

Con il cedolino di giugno saranno, dunque, applicati i benefici ed erogati gli importi spettanti.

Quanto si riceve? Il taglio del cuneo fiscale e contributivo per gli statali vale in media 82 euro.

Questo mese quindi, assieme allo stipendio mensile, i dipendenti della pubblica amministrazione riceveranno le somme spettanti per giugno e gli eventuali arretrati per i mesi da gennaio a maggio 2025, quindi in media circa 500 euro.

I rimborsi appariranno nel cedolino con i seguenti codici:

● E11– Credito art. 1 com 4 l. 207/2024 (per il Bonus);

● E12 – Ulteriore detr. art. 1 comma 6 l. 207/2024 (per l’ulteriore detrazione).

Nella tabella seguente una sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per il taglio del cuneo fiscale e contributivo.