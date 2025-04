Con il cedolino di aprile arriva un aumento di stipendio per gli insegnanti. Continua però a non essere applicato il nuovo taglio del cuneo fiscale e contributivo

Busta paga più ricca ad aprile per i docenti e il personale ATA: NoiPa applicherà nel cedolino del mese l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025/2027.

Gli importi dell’IVC sono stati fissati dalla Legge di Bilancio 2025: sarà dello 0,6% fino a giugno e poi passerà all’1%.

Il cedolino di aprile però continua a non mostrare gli effetti del taglio del cuneo fiscale e contributivo.

Da gennaio lavoratori e lavoratrici non solo della scuola, ma di tutta la pubblica amministrazione, aspettano di ricevere le somme spettanti.

Insegnanti: IVC nel cedolino dello stipendio di aprile

Questo mese sono in arrivo aumenti di stipendio per i docenti e gli altri lavoratori e lavoratrici della scuola.

In attesa del rinnovo contrattuale, per il quale le trattative sono già state avviate, è infatti in arrivo il primo adeguamento atteso da insegnanti e personale ATA.

Con il cedolino di aprile, NoiPA applicherà l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al triennio 2025/2027.

Cos’è l’indennità di vacanza contrattuale (IVC)?

L’IVC, ricordiamo, è l’incremento retributivo (previsto dall’articolo 47-bis del Dlgs n. 165/2001), che viene erogato ai dipendenti pubblici nel periodo compreso tra la scadenza di un CCNL e l’applicazione del rinnovo.

A determinare gli importi dell’IVC è stata la Legge di Bilancio 2025 che ha stabilito gli aumenti mensili, con riferimento agli stipendi tabellari, nella seguente misura:

● 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;

● 1% dal 1°luglio 2025.

Pertanto, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale sarà lo stesso per i mesi di aprile, maggio e giugno. A partire da luglio, poi, sarà pari all’1% dello stipendio tabellare.

Stipendio docenti e ATA: cedolino di aprile su NoiPA

Gli importi sono disponibili online dal 7 aprile. NoiPA infatti è tornato ad essere operativo dopo il periodo di manutenzione cominciato lo scorso 24 marzo.

Le attività di miglioramento del sistema sono concluse, fanno sapere dalla piattaforma. I servizi nell’area personale del Portale e dell’app NoiPA sono stati ripristinati ed è nuovamente disponibile il servizio di Assistenza.

Restano però dubbi sull’applicazione del taglio del cuneo fiscale e contributivo, attesa ormai da gennaio.

Da NoiPA non è arrivata alcuna conferma e sembra che gli oltre 3 milioni di dipendenti statali (scuola inclusa) dovranno attendere ancora per poter beneficiare degli effetti della misura che, in media, porta in busta paga circa 82 euro mensili.

Per docenti e ATA si stimano arretrati medi da circa 333 euro.

Non si esclude che tali somme possano essere erogate con un’emissione speciale del cedolino nel corso del mese, ma su questo si attendono comunicazioni ufficiali da parte di NoiPA.