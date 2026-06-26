Fisica Lanzara: "Ai ha cambiato l'arte di inventare materiali"

"Fino a qualche anno fa l'arte di produrre e inventare materiali nuovi richiedeva intuito e fortissima preparazione per capire quali elementi combinare, a volte entrava in campo la fortuna. Oggi l'intelligenza artificiale ha cambiato le modalità perché permette di fare previsioni molto velocemente. Il futuro dei computer quantistici sarà in questi materiali nuovi". Lo ha detto Alessandra Lanzara, professore titolare di cattedra di Fisica, Università della California, Berkeley, in occasione della terza giornata della World Tech Conference 2026 organizzata a Milano.