Floria (Arval Italia): "Non è più un obiettivo ma una responsabilità"

"La sostenibilità non deve più essere un obiettivo, ma una responsabilità che si traduce in azioni concrete. È quindi un tema di governance, che prevede di lavorare su obiettivi misurabili e di farlo in modo concreto, coinvolgendo sia i dipendenti delle aziende sia la base clienti a cui queste fanno riferimento". Sono le dichiarazioni di Alessandro Floria, Direttore Marketing & Comunicazione di Arval Italia, all'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.