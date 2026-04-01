Fondazione Fiera Milano, avviata la Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre

Fondazione Fiera Milano ha presentato il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti a sedere che sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano, Rho, in prossimità dell’ingresso di Porta Sud.

Il progetto è stato illustrato alla presenza della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), partner sportivo dell’iniziativa.

Grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, interamente autofinanziati, l’intervento consentirà la realizzazione di un impianto in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice. La struttura sarà a disposizione degli atleti per le attività agonistiche, ospiterà corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico.

«Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno riacceso la fiamma della passione per gli sport del ghiaccio e noi non vogliamo che si spenga. Per questo, Fondazione Fiera Milano ha deciso di trasformare l’entusiasmo olimpico in un’opera concreta e di valore, in collaborazione con istituzioni e stakeholder. Durante il periodo olimpico i nostri impianti hanno ospitato circa 180.000 spettatori e ora è tempo di mettere a disposizione una nuova infrastruttura che sarà operativa già dal prossimo ottobre. L’iniziativa rafforza la vocazione polifunzionale del quartiere fieristico, in continuità con gli interventi realizzati in occasione delle Olimpiadi nei padiglioni 13-15 e 22-24. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi che qui sorgerà il centro federale degli sport su ghiaccio, a conferma del valore sportivo e strategico dell’iniziativa. In questo percorso, il coinvolgimento di ulteriori partner e sponsor rappresenta un elemento fondamentale. L’arena contribuirà ad accrescere notorietà del quartiere fieristico, rendendolo sempre più attrattivo e vivo anche al di fuori del calendario delle manifestazioni, e avvicinando il grande pubblico, le famiglie e i giovani allo sport e allo spettacolo, anche grazie alla sinergia con Fiera Milano», dichiara Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

«La realizzazione della Milan Ice Fiera Arena rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo degli sport del ghiaccio in Italia e, in particolare, in un territorio strategico come Milano. Come Federazione siamo impegnati a supportare questo progetto affinché possa diventare un punto di riferimento per l’attività agonistica di alto livello, ma anche e soprattutto per la crescita dei giovani e di tutto il movimento. Strutture moderne e accessibili sono fondamentali per costruire il futuro delle nostre discipline perché permettono di ampliare la base e avvicinare nuovi praticanti. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, va esattamente in questa direzione, costituisce un elemento concreto di legacy delle Olimpiadi di Milano Cortina e rappresenta una best practice che auspichiamo possa diventare un modello replicabile anche in altre città italiane» spiega Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

L’impianto temporaneo sarà operativo per circa tre anni, in attesa della realizzazione del palazzetto del ghiaccio definitivo attualmente allo studio. La realizzazione e il successivo utilizzo della struttura non incideranno in alcun modo sullo svolgimento delle manifestazioni in programma nel quartiere fieristico.

La struttura sarà realizzata attraverso una tendostruttura con struttura portante in acciaio zincato e doppio telo in PVC anticondensa, con una superficie della struttura principale pari a 5.130 metri quadrati e una superficie coperta complessiva di 5.710 metri quadrati. L’impianto sarà dotato di un’area riscaldamento pre-gara, di 8 spogliatoi per gli atleti di 42 mq per un totale di 252 mq, oltre a un moderno sistema di trattamento aria e deumidificazione.

Sono attualmente in corso le attività necessarie all’iter autorizzativo con il Comune di Rho; al termine di queste prenderanno il via i lavori, con conclusione prevista entro il prossimo ottobre.

Gran parte delle strutture utilizzate per la realizzazione dell’impianto del ghiaccio temporaneo potranno essere successivamente riutilizzate all’interno del quartiere fieristico come la tendostruttura, le tribune e gli impianti di condizionamento oppure destinati alla realizzazione del futuro palazzetto del ghiaccio permanente, come il sistema di formazione del ghiaccio.

Fondazione Fiera Milano ha già avviato le attività propedeutiche allo sviluppo dell’impianto, per il quale è stato pubblicato un primo bando disponibile nella sezione gare e appalti del sito istituzionale. Sezione gare e appalti Fondazione Fiera Milano: https://www.fondazionefieramilano.it/it/gare-e-appalti/index.html