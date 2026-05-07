Fondazione Fiera Milano, nasce la piattaforma digitale per connettere fiere, cultura e territorio

Attraverso strumenti di intelligenza artificiale, tra questi un chatbot dedicato che avrà la funzione di un vero e proprio 'concierge' virtuale con cui interfacciarsi per ottenere informazioni e suggerimenti personalizzati

Il protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio entra nella fase operativa. Il primo frutto del protocollo è il progetto di una piattaforma digitale, capace di integrare l’offerta culturale milanese, e progressivamente dell'intera Lombardia, con gli eventi fieristici anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Tra questi un chatbot dedicato che avrà la funzione di un vero e proprio 'concierge' virtuale con cui interfacciarsi per ottenere informazioni e suggerimenti personalizzati.

La piattaforma cambierà automaticamente modalità d’uso a seconda del momento in cui viene utilizzata. Prima della partenza, espositori e visitatori potranno pianificare la propria esperienza attraverso un sito desktop ricco di immagini, mappe, informazioni sugli eventi e contenuti culturali della città. Una volta arrivati in fiera, sarà invece possibile accedere tramite Qr code a una web app semplice e intuitiva, utilizzabile anche senza download, che accompagnerà l’utente con suggerimenti e informazioni personalizzate.

"La presentazione della piattaforma -spiega il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti- sancisce l’avvio operativo del Protocollo della Cultura, progetto che promuoviamo con forza ed entusiasmo da tempo. È giunto davvero il momento in cui si mettono a sistema due eccellenze straordinarie della nostra città: il motore fieristico e il patrimonio culturale. Da settembre, grazie a questa piattaforma, l'esperienza degli oltre 4,5 milioni di visitatori che arrivano a Milano ogni anno non si esaurirà più negli spazi espositivi, ma proseguirà nei teatri, nei musei, nelle fondazioni culturali. Il progetto nasce da una visione chiara: trasformare ogni fiera in un’opportunità di scoperta della città, rafforzandone l’attrattività internazionale e generando valore economico diffuso per il territorio. Integrare business e cultura significa aumentare la permanenza, ampliare l’indotto e consolidare Milano come modello europeo di città capace di unire innovazione, creatività e bellezza. Dalla fiera al palcoscenico, dallo stand al museo: oggi Milano e la Lombardia compiono un passo concreto verso un sistema più forte, coeso e competitivo".

La realizzazione della piattaforma, che sarà online da settembre, si inserisce nel percorso dell''Alleanza per il made in Italy', promossa da Fondazione Fiera Milano per rafforzare il ruolo del sistema fieristico quale infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e connette in modo strutturato la dimensione fieristica con il sistema culturale della città di Milano, della Lombardia e del Paese, composto da un’ampia offerta di festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici. In una fase successiva, la piattaforma estenderà progressivamente la propria offerta anche agli ambiti turistici ed enogastronomici, con l’obiettivo di valorizzare in modo sempre più integrato le opportunità culturali, esperienziali e territoriali di Milano e della Lombardia.

Tra i partner dell'iniziativa: Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Regione Lombardia, Adi design museum, Fondo per l'ambiente italiano Ets, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Pirelli, Fondazione pomeriggi musicali, Fondazione Prada, Fondazione Stelline, Museo Bagatti Valsecchi, Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, Museo diocesano Carlo Maria Martini, Museo Poldi Pezzoli, Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo teatro di Milano teatro d'Europa, Parrocchia S. Ambrogio sezione museo: Ambrosius. Il Tesoro della Basilica, Pinacoteca di Brera, Pirelli hangar Bicocca, Teatro alla Scala, Tam Teatro degli arcimboldi, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Teatro Lirico G. Gaber Teatro Manzoni, Teatro nazionale, Veneranda biblioteca ambrosiana e Veneranda fabbrica del Duomo di Milano.