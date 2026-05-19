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Food, Figura (Circana Italia): "Il consumo di salmone cresce in Italia grazie a sushi, poke e delivery"

Nel corso del Seafood Seminar sono stati presentati dati e analisi realizzati insieme ai partner di ricerca del Norwegian Seafood Council, offrendo una panoramica sull’evoluzione dei consumi ittici in Italia

Matteo Figura, Direttore Foodservice di Circana Italia - (foto Adnkronos)
Matteo Figura, Direttore Foodservice di Circana Italia - (foto Adnkronos)
19 maggio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il salmone ha avuto un'evoluzione quantitativa per quanto riguarda la ristorazione in Italia, aumentando la quota e la presenza presso i menù disponibili fuori casa. Una spinta importante è data dal salmone consumato come sushi, quindi dal salmone crudo, che ha sempre attratto la curiosità dei consumatori su quella parte di esperienziale etnica, ovvero l’attitudine dei consumatori italiani a consumare fuori casa ciò che non si riesce a consumare in casa. Questo sicuramente è stato da traino per il consumo fuori casa, insieme al mondo del delivery, che si accompagna al mondo del sushi”. Lo ha detto Matteo Figura, Direttore Foodservice di Circana Italia, all’edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi.

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Nel corso dell’evento sono stati presentati dati e analisi realizzati insieme ai partner di ricerca del Norwegian Seafood Council, offrendo una panoramica sull’evoluzione dei consumi ittici in Italia, con particolare attenzione a salmone norvegese, baccalà e stoccafisso. “Il sushi è un prodotto che viene consumato fuori casa in diverse ricettazioni. Abbiamo citato il tema del sushi, però ci sono anche, in tempi recenti, delle evoluzioni più innovative, come tutto il mondo del Poke, per esempio, che è un concetto che si sposa molto bene con alcune caratteristiche dei trend che i consumatori cercano fuori casa, come quelle legate alla salute, all'accessibilità e alla convenience. Questo sicuramente ha delle caratteristiche intrinseche che trova il favore dei consumatori fuori casa”, conclude.

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salmone sushi poke delivery ristorazione
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