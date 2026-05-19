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Food, Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia): "Consumo di salmone cresce grazie al sushi"

in occasione dell’edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi

Tom-Jørgen Gangsø, director Norwegian Seafood Council Italia - (foto Adnkronos)
Tom-Jørgen Gangsø, director Norwegian Seafood Council Italia - (foto Adnkronos)
19 maggio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il mercato del salmone ha avuto una crescita estremamente forte in Italia. Se si guarda agli ultimi 15 anni, lo si vede chiaramente. Questa crescita è stata trainata soprattutto dal settore della ristorazione, grazie al consumo di prodotti crudi. Abbiamo visto comparire molti ristoranti di sushi e locali simili. Ma abbiamo visto che si tratta anche di un mercato estremamente forte per i prodotti a valore aggiunto, come il salmone affumicato e quello leggermente affumicato e stanno emergendo anche sempre più prodotti ready-to-eat”. Sono le parole di Tom-Jørgen Gangsø, director Norwegian Seafood Council Italia, in occasione dell’edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi.

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Nel corso dell’evento sono stati presentati dati e analisi realizzati insieme ai partner di ricerca del Norwegian Seafood Council, offrendo una panoramica sull’evoluzione dei consumi ittici in Italia, con particolare attenzione a salmone norvegese, baccalà e stoccafisso.

“Per sviluppare ulteriormente il mercato, riteniamo che ci siano ancora molte cose che si possano fare: si può lavorare molto sui formati del prodotto, creando delle confezioni più piccole. In questo Paese, infatti - spiega Gangsø - ci sono molte famiglie composte da una sola persona, come vediamo in tutta Europa, ma vediamo anche che ci sono molte opportunità di crescita nel sud del mercato, grazie a un miglioramento della distribuzione”. “Inoltre, crediamo che ci sia il potenziale per fare ancora più marketing, introducendo il prodotto nelle ricette italiane, perché vediamo che ha una forte crescita nei ristoranti etnici. Per quanto riguarda la cucina italiana, vediamo che i consumatori chiedono sempre più informazioni su come utilizzare il prodotto all’interno delle ricette italiane. Pertanto, questo potrebbe essere il futuro”, conclude.

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Salmone Sushi Mercato ittico Ristorazione Prodotti a valore aggiunto
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