Food: Roca (Findus), 'nostro minestrone presente nelle case di oltre 4mln di italiani'

29 gennaio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
"I nostri prodotti vegetali rappresentano poco più della metà dei nostri volumi venduti in Italia e il 30-35% del fatturato circa. Il minestrone, da solo, è uno dei prodotti più importanti, entra nelle case di oltre 4 milioni di famiglie italiane e rappresenta il 34,9% di quota di mercato dei minestroni a valore in Italia. L'anno scorso, nel nostro stabilimento di Cisterna di Latina, sono state prodotte 16 milioni di confezioni e 13mila tonnellate di minestrone". Sono le parole di Renato Roca, Country Manager Italia di Findus, in occasione della conferenza stampa, organizzata dall'azienda a Milano, per celebrare il 60esimo anniversario del Minestrone Findus.

