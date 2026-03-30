Formazione, modello duale negli Its: il bilancio di Ahk Italien e Lidl Italia al Ministero dell'Istruzione

A due anni dal protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Camera di commercio italo-germanica torna al dicastero per fare il punto sui risultati raggiunti dal programma di formazione duale in alto apprendistato che coinvolge gli Its Academy italiani. Ispirato al sistema tedesco, l'approccio duale ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione e lavoro e ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Il progetto "Lidl 2 your career", con l'assunzione di oltre 550 apprendisti e la formazione di più di 630 tutor aziendali in tutta Italia, rappresenta l'applicazione ad oggi più significativa del modello.