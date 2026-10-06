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Formazione, Nicolais (Its-green): "Costruire profili per industria transizione"

Carlo Nicolais - (foto Adnkronos)
Carlo Nicolais - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Oggi partiamo con un primo corso che abbiamo chiamato Energy Transition Specialist, la cui prima classe partirà entro questo novembre e in due anni porterà, attraverso 1800 ore, di cui circa il 40% direttamente in azienda, a formare professionisti pronti a entrare nei nostri laboratori, nei nostri impianti produttivi e in quelli dei nostri partner”. Lo afferma Carlo Nicolais, direttore generale della Fondazione Green Innovation Its Academy nata su impulso del gruppo Maire e presentata oggi a Roma.

Perché puntare su un’Academy dedicata alla transizione energetica? “La scelta nasce da un'esigenza concreta - afferma Nicolais - quella di costruire dei profili per tutta l'industria della transizione energetica, che si sta trasformando e ha bisogno di nuove competenze. È un investimento importante che Maire fa insieme a un partenariato di aziende, scuole, università ed enti di formazione. È quindi un lavoro collettivo che serve proprio a costruire i professionisti del futuro”.

“Rompiamo il ghiaccio con questa prima aula, ma l'idea è quella di crescere - continua - Ovviamente l'Its (Istituto tecnico superiore) ha senso se riesce nel tempo a formare più profili professionali diversi e c'è tutto lo spazio per farlo, perché le aziende non chiedono altro: c'è la fila di partner aziendali che vogliono già prenotare i ragazzi per lo stage e, ovviamente, per una futura assunzione nel mondo del lavoro”, conclude.

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Maire Its transizione
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