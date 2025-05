Forum Comunicazione 2025, Mardegan (Enel): "Educazione e advocacy funzioni chiave"

“La comunicazione oggi ha due funzioni: quella di educare e quella di funzione di advocacy. Pertanto, è importantissima all'interno delle aziende per la strategia e per raggiungere gli obiettivi, che però non sono sempre solo obiettivi legati alla redditività, ma anche al sistema Paese”. Così Nicolò Mardegan, Head of External Relations di Enel, a margine della prima delle due giornate dell’edizione 2025 del Forum Comunicazione, l’appuntamento italiano della comunicazione d'impresa e dell'innovazione digitale che da ormai diciotto anni riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni. Intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’, il Forum si tiene nella sede milanese di Assolombarda.