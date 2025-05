Forum Comunicazione 2025: Sada (Dhl), ‘Comunicatore fondamentale per le imprese’

“Il comunicatore è un ruolo fondamentale per le imprese e non solo da un punto di vista strategico interno, quindi per lo sviluppo delle strategie, che ogni azienda porta avanti, ma svolge un ruolo fondamentale anche per gli stakeholder esterni e, quindi, per il posizionamento di tematiche fondamentali anche a livello di società e general public, che sicuramente hanno una centralità sempre maggiore”. E’ quanto affermato da Antonella Sada, head of public affair branding communication and sustainability Dhl Express Italy, al primo dei due giorni del Forum ‘Comunicazione 2025 - Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d'impresa e dell'innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.