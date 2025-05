Forum Comunicazione, Calabrò (Assolombarda): "Qualità informazione è asset fondamentale imprese per crescita sul mercato"

“Io credo che la responsabilità delle imprese sia capire che la qualità dell'informazione e la qualità della comunicazione che fanno ai mercati è un asset fondamentale della loro capacità di stare sui mercati e di crescere. Un asset della competitività, perché fake news, informazioni distorte, bugie vere e proprie e alterazioni dei dati rendono più forti le imprese che non rispettano le regole e non rispettano né i lavoratori né i consumatori degli stakeholder. Avere scelto da parte delle imprese italiane la sostenibilità ambientale e sociale come valori del loro processo economico comporta anche la necessità di sapere che è necessario essere credibili e affidabili, comunicare bene con qualità e con profonda sincerità e pretendere un sistema informativo che sia rispettoso della verità”. Con queste dichiarazioni, Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda, è intervenuto in occasione della diciottesima edizione del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 segna il 18esimo anno di vita del Forum che ogni anno riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale.