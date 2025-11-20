Forum Hr, Anselmi (Syllog): "Vera trasformazione digitale mette persone al centro"

"In un contesto in cui la tecnologia evolve a ritmi mai visti in precedenza, crediamo che la vera trasformazione digitale avvenga rimettendo le persone al centro. La nostra piattaforma di intelligenza artificiale nasce proprio per far emergere il patrimonio culturale all'interno dell'azienda, organizzarlo e renderlo fruibile per tutti". Così Edoardo Anselmi, CEO e CO-Founder di Syllog, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management.