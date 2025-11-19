Forum Hr: Molinari (Gility): "Formazione unisce competenze tech e nuovi stili di leadership"

"In qualità di ente formativo, Gility ha iniziato sin dal primo giorno a supportare le aziende nello sviluppo della cultura digitale all'interno delle organizzazioni. Lo abbiamo fatto con un duplice obiettivo: colmare il mismatch di competenze e unire competenze tech e digital con nuovi stili di leadership e soft skills". Sono le parole di Flavio Molinari, CSO & Co-Founder Gility, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.