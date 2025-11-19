circle x black
Forum Hr, Peila (Intesa Sanpaolo): "Una Academy4Future per la banca del futuro"

19 novembre 2025 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da sempre per Intesa Sanpaolo le competenze e la formazione sono tra i pilastri nella nostra strategia Hr.  Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in più strutturando la corporate academy interna che abbiamo chiamato Academy4Future con l'obiettivo di rafforzare le competenze di tutte le persone del Gruppo, attraverso il coinvolgimento di partner strategici come Digit'Ed e primarie università italiane. È importante creare percorsi di crescita qualificanti in modo da garantire il coinvolgimento delle persone oggi, ma anche la crescita dell'azienda nel futuro".  Lo ha detto Sabrina Peila Responsabile Learning Strategy Intesa Sanpaolo, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People & Culture Management.

