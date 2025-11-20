Forum risorse umane, Begelle (Top Employers Institute), 'ai sempre più utilizzata dalle aziende'

"Ciò che stiamo vedendo dal nostro osservatorio è che le aziende si stanno spostando sempre di più verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare i propri processi. Però, sempre, avendo una vista legata a come questo può avere un impatto sulle persone. Tant'è vero che attraverso il nostro osservatorio privilegiato, i nostri studi, fatti a livello internazionale in più di 2500 aziende, abbiamo elaborato un framework che disegna ciò che dovrebbe essere il leader che si sviluppa e si supporta attraverso l'intelligenza artificiale". A dirlo Massimo Begelle, Regional Manager Italy and Spain di Top Employers Institute, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.